Serie A, oggi inizia la 23a giornata: il programma dei 2 anticipi

Conclusa la tre giorni delle coppe europee, torna subito la Serie A, con due anticipi in programma stasera, validi per la 23a giornata di campionato. Due sfide salvezza in programma: alle 18,30 la Fiorentina di Prandelli ospita lo Spezia di Italiano, alle 20,45 alla Sardegna Arena si affrontano Cagliari e Torino.