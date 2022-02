Serie A, oggi inizia la 27ª giornata: il programma completo

Scendono in campo stasera le due milanesi, il Milan in casa con l'Udinese e l'Inter in casa del Genoa.

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Con due anticipi del venerdì comincia oggi la 27ª giornata di Serie A. Scendono in campo stasera le due milanesi, il Milan in casa con l'Udinese e l'Inter in casa del Genoa. Di seguito il programma completo: Milan – Udinese (25/02/2022 ore 18:45)

Genoa – Inter (25/02/2022 ore 21:00)

Empoli – Juventus (26/02/2022 ore 18:00)

Salernitana – Bologna (26/02/2022 ore 15:00)

Sassuolo – Fiorentina (26/02/2022 ore 20:45)

Lazio – Napoli (27/02/2022 ore 20:45)

Spezia – Roma (27/02/2022 ore 18:00)

Torino – Cagliari (27/02/2022 ore 12:30)

Verona – Venezia (27/02/2022 ore 15:00)

Atalanta – Sampdoria (28/02/2022 ore 20:45)