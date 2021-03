Serie A, oggi inizia la 27a giornata: il programma dei due anticipi

Torna in campo la Serie A, con due anticipi in programma oggi, validi per la 27a giornata di campionato. Sono due le partite che aprono il turno di campionato: alle 15 la sfida tra la Lazio e il Crotone e alle 20.45 l'Atalanta va in scena al Gewiss Stadium dove affronterà lo Spezia di Italiano.

Ecco il programma:

Lazio-Crotone ore 15

Atalanta-Spezia ore 20.45