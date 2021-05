Serie A, oggi parte la 37ª giornata: il programma

Oggi inizia, con i quattro anticipi odierni, la 37ª giornata di Serie A. In campo l’Atalanta e la sfida salvezza tra Spezia e Torino. Nel pomeriggio il derby d’Italia tra Juve e Inter, decisivo per la corsa Champions dei bianconeri. In serata il derby tra Roma e Lazio. Di seguito il programma completo:

SABATO 15 MAGGIO

Genoa-Atalanta ore 15

Spezia-Torino ore 15

Juventus-Inter ore 18

Roma-Lazio ore 20.45