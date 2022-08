Serie A, oggi prende il via la 2a giornata: il programma completo

Quest'oggi prende il via la 2a giornata di Serie A con 4 gare in programma.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Quest'oggi prende il via la 2a giornata di Serie A con 4 gare in programma. Si parte con Torino-Lazio e Udinese-Sampdoria. Domani sono in programma altre 4 partite, tra cui quella del Napoli mentre poi lunedì si chiude con le sfide di Roma e Juventus. Questo il programma completo:

Sabato 20 agosto

18.30: Torino-Lazio

18.30: Udinese-Salernitana

20.45: Inter-Spezia

20.45: Sassuolo-Lecce

Domenica 21 agosto

18.30: Napoli-Monza

18.30: Empoli-Fiorentina

20.45: Atalanta-Milan

20.45: Bologna-Verona

Lunedì 22 agosto

18.30: Roma-Cremonese

20.45: Sampdoria-Juventus