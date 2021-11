Serie A, oggi si completa la 12a giornata prima della sosta: il programma

Quest'oggi si scende in campo per completare il quadro della 12a giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali. Match clou è il derby di Milano tra Milan e Inter mentre il Napoli scenderà in campo alle 18 contro l'Hellas Verona. Ecco il programma completo:

Venerdì 5 novembre

Empoli-Genoa 2-2

Sabato 6 novembre

Spezia-Torino 1-0

Juventus-Fiorentina 1-0

Cagliari-Atalanta 1-2

Domenica 7 novembre

Venezia-Roma (ore 12:30)

Sampdoria-Bologna (ore 15)

Udinese-Sassuolo (ore 15)

Lazio-Salernitana (ore 18)

Napoli-Hellas (ore 18)

Milan-Inter (ore 20:45)