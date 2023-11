Serie A, partita pazza a Empoli: vince il Sassuolo 4-3. Il Frosinone supera il Genoa al 94'

Sono terminati i match delle 15, validi per il 13° turno di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i match delle 15, validi per il 13° turno di Serie A.

EMPOLI-SASSUOLO - Grandi emozioni al Castellani, il Sassuolo vince nel finale contro l'Empoli 4-3. Il grande protagonista del match è Domenico Berardi, autore di una doppietta. La sfida era però cominciata nel segno degli azzurri, capaci di sbloccarla con un rigore di Caputo. Un altro ex della partita però, Pinamonti, rimette subito in carreggiata il Sassuolo, che grazie a Matheus Henrique mette avanti la testa a metà primo tempo. Alla mezz'ora il 2-2 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi, col primo gol in Serie A di Fazzini. Dopo l'intervallo sale in cattedra appunto Berardi, che prima indirizza su calcio di rigore l'avvio di ripresa e fa 2-3. Poi, dopo il momentaneo e a lungo inseguito pareggio di Kovalenko, il talento del Sassuolo e della Nazionale sigla anche il definitivo 3-4 risolvendo una mischia in area e aiutato da una deviazione.

FROSINONE-GENOA - Il Frosinone batte il Genoa allo Stirpe nei minuti di recupero. La sblocca lo juventino Soulé, che al 34' realizza l'1-0 con un siluro di sinistro da fuori area che trova la grande complicità del portiere rossoblù Josep Martinez. Appena quattro minuti dopo il vantaggio dei padroni di casa, Malinovskyi ripristina però l'equilibrio con un bolide dalla distanza che non lascia scampo a Turati insaccandosi al sette. Al 70' ecco la svolta del match: il Frosinone perde Marchizza per infortunio e Di Francesco getta nella mischia Monterisi. Sarà proprio il neo-entrato a siglare l'ormai inatteso 2-1 al 94' su cross basso di Brescianini e solita invenzione di Soulé.