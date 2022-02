Serie A, poker del Verona. Pavoletti firma l'1-1 di Empoli, pari inutile tra Genoa e Salernitana

Sono terminati i match delle 15, validi per la 25ª giornata di Serie A.

EMPOLI-CAGLIARI - Al Castellani finisce 1-1 tra i toscani e la squadra di Mazzarri. Nel primo tempo sblocca il match il gol di Pinamonti al 37' con i Sardi in difficoltà. Nella ripresa il Cagliari trova il pari con Pavoletti al 85', che cambia l'inerzia del match negli ultimi minuti.

GENOA-SALERNITANA - A Marassi termina 1-1 lo sconto salvezza tra i rossoblù e i granata, un pareggio giusto che non serve fondamentalmente a nessuna delle due. Genoa in vantaggio al 32' con Destro, dopo una palla persa da Verdi. Al 46' lo stesso ex Napoli si fa perdonare con una grande giocata, sponda di Djuric e tiro perfetto di Bonazzoli per la rete del pareggio.

HELLAS VERONA - UDINESE - Al Bentegodi l'Hellas asfalta 4-0 l'Udinese. Doppio vantaggio scaligero nel primo tempo grazie alle reti di Depaoli e Barak, al 2' e al 31'. Nella ripresa il Verona firma il poker, al 66' fulminea ripartenza e rete di Caprari, chiude i conti all'85' Tameze con un bordata sotto l'incrocio dei pali.