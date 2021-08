Serie A, poker dell'Inter contro un modesto Genoa. Sassuolo corsaro a Verona

Sono terminati gli anticipi delle 18.30, primi due match della prima giornata di campionato.

INTER-GENOA - Partenza a razzo dell'Inter di Simome Inzaghi nel primo tempo dell'esordio in campionato contro il Genoa. Uno-due micidiale dei campioni d'Italia che dopo 14' è in vantaggio 2-0 contro i rossoblù. Apre le marcature Skriniar al 6', che sul corner calciato da Calhanoglu travolge Biraschi e batte Sirigu. Dopo 8' il raddoddio dell'ex Milan che con una gran conclusione da fuori firma il 2-0. Nel finale della prima frazione gol annullatto per fuorigioco a Perisic per fuorigoco. Nella ripresa l'Inter firma il poker con altre due reti, ma prima viene annullata un altro gol per fuorigioco a Calhanoglu. Al 74' Vidal sigla il 3-0 su splendido assist di tacco di Barella e all'88' Dzeko chiude il match con il gol all'esordio in nerazzurro: colpo di testa sul cross di Vidal.

HELLAS VERONA-SASSUOLO - Nel primo tempo l'Hellas Verona domina, ma il Sassuolo chiude la prima frazione avanti 1-0. La differenza tra le due squadre la fa Raspadori, abile ad approfittare dell'unica sbavatura difensiva della squadra di Di Francesco al 32'. Il giovane attaccante neroverde con un destro rasoterra trafigge Pandur nell'angolino basso. Scaligeri in 10 al 45', espulso Veloso per doppio giallo per un fallo ai danni di Duricic. Nella ripresa lo stesso Duricic firma il raddoppio del Sassuolo al 51'. Il Verona non si arrende e accorcia le distanze due volte con Zaccagni prima su rigore al 71' e poi al 90'. Nel mezzo la terza rete neroverde con Traoré su assist di Boga.