Serie A, poker della Samp al Sassuolo. Finisce 0-0 a Bologna

Sono terminati i match delle 15, validi per il 24ª turno di Serie A.

BOLOGNA-EMPOLI - Finisce 0-0 al Dall'Ara tra i rossobù e i toscani. Parte meglio l'Empoli, ma è poi la squadra di Mihajlovic a essere più pericolosa senza trovare però la rete.

SAMPDORIA-SASSUOLO - A Marassi la Samp batte 4-0 il Sassuolo. Sassuolo al tappeto per via dei gol degli ex Caputo e Sensi, nuovo acquisto blucerchiato. Chiudono il match nella ripresa prima Conti al 63' e poi Candreva al 90'.