Serie A, risultati e marcatori al 45': colpi esterni di Atalanta e Fiorentina

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 19:30. L'Atalanta è in vantaggio in trasferta a Cagliari con un rigore di Muriel. Momentaneo colpo esterno anche della Fiorentina con una doppietta di Pulgar sempre dal dischetto. La Sampdoria è avanti 3-0 sulla Spal nel match per la salvezza, avanti anche l'Udinese con la Spal per 1-0. E' 0-0 alla fine della prima frazione tra Brescia e Verona. Di seguito risultati e marcatori al 45'

Cagliari-Atalanta 0-1 (27' Rig. Muriel)

Parma-Fiorentina 0-2 (19', 31' Rig. Pulgar)

Sampdoria-Spal 3-0 (12', 45+3 Linetty, 45' Gabbiadini)

Udinese-Spal 1-0 (44' Fofana)

Brescia-Verona 0-0