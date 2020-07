Serie A, risultati e marcatori al 45': Ok Roma, pari tra Hellas e Lazio

Conclusi i primi tempi delle quattro gare delle 19.30. L'Udinese è in vantaggio 1-0 in trasferta a Cagliari. La Roma avanti 1-0 sulla Fiorentina grazie ad un rigore trasformato da Veretout. A Verona, tra Hellas e Lazio, risultato in parità per via di un doppio rigore mentre la Spal tiene bloccato il Torino sullo 0-0. Di seguito risultati e marcatori:

Cagliari-Udinese 0-1 (3' Okaka)

Roma-Fiorentina 1-0 (44' Veretout)

Verona-Lazio 1-1 (37' Amrabat, Immobile 45+4)

Spal-Torino 0-0