Serie A, risultati e marcatori delle 15: crolla la Lazio! Colpi esterni di Bologna e Cagliari

Tante emozioni nelle gare delle 15. Il Brescia si fa rimontare dal 3-1, complice il rosso a Dessena, ed il Bologna piazza un colpo importante in trasferta. Rimontata anche la Lazio che nella ripresa non scende in campo e perde 2-1 sul campo della Spal. Il Cagliari scaccia via l'inizio difficile andando a vincere per 4-1 a Parma.

BRESCIA-BOLOGNA 3-4 (Donnarumma, Donnarumma, Bani, Cistana, Palacio, Poli, Orsolini)

PARMA-CAGLIARI 1-4 (Ceppitelli, Ceppitelli, Barillà, Simeone, Joao Pedro)

SPAL-LAZIO 2-1 (Petagna, Immobile, Kurtic)

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 9

Bologna 7

Juventus 7

Torino 6*

Napoli 6

Atalanta 6

Lazio 4

Genoa 4

Verona 4*

Sassuolo 3*

Parma 3

Brescia 3

Milan 3*

Udinese 3

Cagliari 3

SPAL 3

Roma 2*

Fiorentina 1

Lecce 0*

Sampdoria 0

* = Una partita in meno