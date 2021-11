Serie A, Scamacca ribalta il Milan: Sassuolo avanti 2-1 a San Siro

Terminano i primi tempi dei match delle 15 validi per la quattordicesima giornata di Serie A.

MILAN-SASSUOLO - A San Siro Sassuolo in vantaggio al termine dei primi 45'. Il Milan passa in vantaggio al 22' sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie al colpo di testa di Romagnoli che buca Consigli sul primo palo. Risposta immediata del Sassuolo, passano appena 2' e Scamacca fulmina Maignan con un tiro potentissimo che si insacca sotto l'incrocio dei pali per il gol del pari. Il Sassuolo prende fiducia e al 33' ribalta il match: dopo un salvataggio di Hernandez sul colpo di testa di Ferrari da calcio d'angolo, ancora Scamacca calcia forte dal dischetto; Maignan si supera ma respinge addosso a Kjaer, è autogol del danese.

SPEZIA-BOLOGNA - Al Picco di La Spezia non si sblocca il risultato alla fine del primo tempo. Felsinei più pericolosi, avendo colpito due legni con Arnautovic e Barrow. i liguri resistono e ogni tanti si propongono in avanti.