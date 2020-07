Serie A, si infiamma la lotta salvezza: cade il Genoa ed il Lecce approfitta

Sono da poco terminati i match di Serie A cominciati alle 19.30. Vittoria per Milan e Lazio, che hanno superato rispettivamente Sampdoria e Brescia. Vittoria travolgente per il Sassuolo di De Zerbi che supera 5-0 il Genoa di Nicola. Vittoria importante, invece, per il Lecce che ad Udine vince 2-1 e si porta ad un solo punto proprio dal Genoa, infiammando cosi la lotta salvezza negli ultimi 90' minuti del campionato.



TUTTI I RISULTATI:

Sampdoria-Milan 1-3

Hellas-Spal 3-0

Udinese-Lecce 1-2

Sassuolo-Genoa 5-0

Lazio-Brescia 2-0