Serie A, si riapre la partita dei fondi: i dubbi di Juve, Napoli e gli altri club contrari

Diritti tv, ma non solo. La prossima assemblea di Serie A valuterà sia la questione tv che la nuova governance. Dal Pino - sottolinea il Corriere della Sera - vuole uscire dall’impasse e forte del consenso di ben 13 club favorevoli a un cambio radicale di strategie porrà all’ordine del giorno anche la firma sul contratto preliminare con il consorzio Cvc-Advent-Fsi. Mancherebbe solo un voto per raggiungere il quorum e abbracciare la svolta. Dietro la ritrosia dei contrari si nascondono diverse motivazioni: Juve per sentirsi libera di abbracciare il progetto della Superlega (da aggiungere le incertezze societarie dell’Inter), Napoli e Lazio per non perdere potere, Verona e Atalanta fedeli a Lotito, la Fiorentina in polemica per la questione stadio.