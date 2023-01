Serie A, Spezia corsaro a Torino. Il Bologna vince in rimonta a Udine

Sono terminate le gare delle 15 valide per la 18ª giornata di Serie A.





TORINO-SPEZIA - All'Olimpico Grande Torino, i granata perdono 1-0 contro lo Spezia. Decide un calcio di rigore di Nzola per fallo di mano di Djidji sul destro di Reca. Lo Spezia è praticamente perfetto in fase di copertura e Sanabria risulta essere desolantemente solo in area, con Vlasic e Miranchuk spesso costretti ad abbassarsi per trovare palloni giocabili.

UDINESE-BOLOGNA - Alla Dacia Aranena il Bologna batte in rimonta 2-1 l'Udinese. Sblocca il match una rete di Beto al 10' . Annullati dal VAR due gol in questi primi quarantacinque minuti, entrambi per fuorigioco. Al 15' rete annullata all'Udinese, ancora in gol con Beto, e al 45' annullato il pareggio di Sansone per il Bologna. Nella ripresa i rossoblù rimontano grazie alle reti di Sansone con un tiro dal limite al 59' e Posch di testa all'81'.