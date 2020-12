Serie A: squalificati, diffidati e infortunati, l'elenco aggiornato LIVE

Vi proponiamo l'elenco completo - ed aggiornato in tempo reale - di infortunati, squalificati e diffidati di Serie A. In questa pagina Tuttonapoli.net proverà ad aggiornarvi in tempo reale sull'intera situazione della massima serie.



(ultimo aggiornamento venerdì 18, ore 18)

ATALANTA

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Toloi

INFORTUNATI :

Caldara (gennaio)

Pasalic (gennaio)

Ruggeri

Toloi (da valutare)

BENEVENTO

SQUALIFICATI : Schiattarella

DIFFIDATI :Nessuno

INFORTUNATI :

Caldirola (febbraio)

Maggio (fine dicembre)

Moncini (fine dicembre)

BOLOGNA

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Danilo

INFORTUNATI :

Hickey (positivo)

Mbaye (fine gennaio)

Orsolini (gennaio)

Sansone (metà dicembre)

Santander (fine febbraio)

Schouten (metà dicembre)

Skorupski (fine gennaio)

Skov Olsen (da valutare)

CAGLIARI

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : nessuno

INFORTUNATI :

Ounas (positivo)

Tripaldelli (da valutare)

Walukiewicz (da valutare)

CROTONE

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Marrone

INFORTUNATI :

Benali (da valutare)

Cigarini (inizio gennaio)

Rispoli (metà dicembre)

FIORENTINA

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Castrovilli, Biraghi

INFORTUNATI : nessuno

GENOA

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Badelj

INFORTUNATI :

Biraschi (marzo)

Cassata (fine dicembre)

Marchetti (inizio gennaio)

Pandev (da valutare)

Parigini (metà dicembre)

C. Zapata (inizio gennaio)

INTER

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : nessuno

INFORTUNATI :

Brozovic (da valutare)

Nainggolan (da valutare)

Pinamonti (da valutare)

Sanchez (inizio gennaio)

Vecino (metà gennaio)

Vidal (da valutare)

JUVENTUS

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Rabiot

INFORTUNATI :

Arthur (da valutare)

Demiral (fine dicembre)

Dybala (fine dicembre)

LAZIO

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Lucas Leiva, Caicedo, Fares

INFORTUNATI :

Acerbi (da valutare)

Fares (metà gennaio)

Leiva (gennaio)

Lulic (gennaio)

Proto (gennaio)

Vavro (indefinito)

MILAN

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Kessiè, T. Hernandez

INFORTUNATI :

Bennacer (gennaio)

Gabbia (fine gennaio)

Kjaer (fine dicembre)

Ibrahimovic (metà gennaio)

NAPOLI

SQUALIFICATI : Insigne (1)

DIFFIDATI : nessuno

INFORTUNATI :

Mertens (metà gennaio)

Osimhen (fine dicembre)

PARMA

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : nessuno

INFORTUNATI :

Grassi (inizio gennaio)

Laurini (inizio gennaio)

Nicolussi Caviglia (stagione finita)

Pezzella (da valutare)

Scozzarella (da valutare)

ROMA

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : nessuno

INFORTUNATI :

Pastore (gennaio)

Zaniolo (marzo-aprile)

SAMPDORIA

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Ramirez

INFORTUNATI :

Bereszynski (inizio gennaio)

Gabbiadini (febbraio)

Keita (da valutare)

SASSUOLO

SQUALIFICATI : Locatelli

DIFFIDATI : nessuno

INFORTUNATI :

F. Ricci (da valutare)

Romagna (fine dicembre)

SPEZIA

SQUALIFICATI : Chabot

DIFFIDATI : Estevez, Ferrer

INFORTUNATI :

Capradossi (gennaio)

Dell'Orco (da valutare)

Galabinov (gennaio)

Mattiello (da valutare)

Ramos (gennaio)

Sena (gennaio)

Verde (da valutare)

Zoet (gennaio)

TORINO

SQUALIFICATI : Singo

DIFFIDATI : Lyanco, Rincon

INFORTUNATI :

Ansaldi (da valutare)

Baselli (da valutare)

Millico (gennaio)

Murru (da valutare)

Verdi (fine dicembre)

Zaza (da valutare)

UDINESE

SQUALIFICATI : nessuno

DIFFIDATI : Becao

INFORTUNATI :

De Maio (da valutare)

Forestieri (gennaio)

Jajalo (stagione finita)

Nicolas (da valutare)

Nuytinck (metà gennaio)

Okaka (gennaio)

Ouwejan (da valutare)

Prodl (da valutare)