Serie A, Torino e Genoa ribaltano Verona e Sassuolo: i finali

Sono terminati i match delle 15, valevoli per la 36ª giornata di Serie A.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i match delle 15, valevoli per la 36ª giornata di Serie A.

HELLAS VERONA-TORINO - Il Torino sbanca il Bentegodi, sul campo dell'Hellas Verona risultato finale di 1-2. A metà del secondo tempo il Verona passa in vantaggio con Swiderski, che sembra poter avviare la festa. I gialloblù però mancano il colpo del raddoppio e si vedono puniti in maniera forte: al 77' il debuttante Savva, classe 2005, firma il pareggio prima del sorpasso del minuto 83. Lo realizza Pellegri, aiutato anche dal legno nel siglare l'1-2. Nel finale avrebbe pareggiato il Verona con Henry, il cui gol di testa però viene annullato per fallo in attacco. E per il centravanti oltre il danno, la beffa, visto che è stato anche espulso a tempo scaduto per proteste.

GENOA-SASSUOLO - Il Genoa ribalta il Sassuolo al Ferraris battendo i neroverdi 2-1. In avvio di partita avrebbe potuto passare in vantaggio il Genoa, con un colpo di testa ravvicinato di Thorsby annullato però dall'intervento del VAR che segnala un fallo di mano e annulla la rete dell'1-0 rossoblù. Alla mezz'ora altro intervento dalla cabina della video-assistenza, a segnalare stavolta una mancata chiamata dell'arbitro Mariani su un intervento di De Winter in area su Lauriente. Dagli undici metri va Pinamonti, che segna il gol dell'ex spiazzando Martinez e fa 0-1 per gli emiliani. Nella ripresa il Genoa però entra con un altro piglio e ribalta la gara grazie ai gol di Milan Badelj al 56' e all'autogol di Marash Kulbulla al 63'. Il croato trova il pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arrivando ad appoggiare la sfera in rete sul secondo palo dopo la spizzata di Thorsby. Il gol vittoria invece arriva da una percussione sulla destra di Ekuban, che crossa cercando Retegui, l'italiano arriva tardi e non tocca, ma trae in inganno l'avversario, che nella corsa spedisce il pallone alle spalle di Consigli e sigla il 2-1 definitivo.