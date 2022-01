Serie A, Toro fermato 1-1 dal Sassuolo. Lo Spezia vince il derby ligure

Sono terminati i match delle 15 validi per la 23ª giornata di Serie A.

SPEZIA-SAMPDORIA - Lo Spezia batte Samp 1-0. Decisivo il gol di Verde nella ripresa, con Caputo che colpisce un palo pochi istanti prima. Gran momento degli aquilotti, amaro il ritorno di Giampaolo in blucerchiato.

TORINO-SASSUOLO - Finisce 1-1 tra Torino e Sassuolo con la squadra di Juric che domina dall'inizio alla fine, colpisce tre pali e si vede fermata in almeno un paio di circostanze da due parate superlative di Consigli. Sblocca il match un colpo di testa di Sanabria, il Sassuolo, mai in partita, la pareggia per un episodio, un'azione inventata da Berardi e chiusa dal gol di Raspadori. Toro che esce arrabbiato ma tra gli applausi del pubblico.