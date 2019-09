Serie A, tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Queste le formazioni ufficiali di Brescia-Bologna. Tonali in cabina di regia nelle Rondinelle, davanti la coppia Donnarumma-Aye, con l'ex Genoa Romulo alle loro spalle.Nei rossoblù c'è Bani in difesa dal primo minuto, a centrocampo si rivede Dzemaili. Davanti Orsolini e Sansone agiranno ai lati di Palacio.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Aye, A Donnarumma

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

Allo stadio Tardini di Parma è tutto pronto per la terza giornata di campionato: padroni di casa contro il Cagliari di Maran, alla ricerca del primo punto in campionato, mentre i crociati sono reduci dal bel successo di Udine. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Laurini, Sprocati, Pezzella.

Allenatore: D'Aversa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone

A disposizione: Aresti, Rafael, Klavan, Pinna, Lykogiannis, Walukiewicz, Oliva, Ionita, Deiola, Birsa, Cerri, Ragatzu.

Allenatore: Maran.

Ecco le formazioni ufficiali di SPAL-Lazio. Leonardo Semplici cambia la difesa, con Tomovic al posto di Felipe, e l’esterno sinistro di centrocampo: nella SPAL c’è Reca e non Igor come contro il Bologna. Rispetto al derby emiliano, preferito Murgia a Valoti in mediana con Kurtic e Missiroli.

Torna la coppia Caicedo-Immobile nell’attacco della Lazio, con Joaquin Correa in panchina, ma le notizie non finiscono qui. Simone Inzaghi preferisce Patric a Vavro in difesa per prendere il posto di Luis Felipe, e soprattutto lascia fuori Milinkovic-Savic. C’è Marco Parolo, infatti, a centrocampo con Leiva e Luis Alberto.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Cionek, Vicari; D'Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu: Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.