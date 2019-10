Serie A, tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Esame Cagliari per la Roma di Paulo Fonseca, dopo una settimana caratterizzata dai tanti infortuni. Formazione quasi obbligata, soprattutto sulla trequarti, per il tecnico portoghese. Dall’altra parte Maran punta sull’ex Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Queste le scelte dei due allenatori:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini Lu.; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.



Sinisa Mihajlovic torna a guidare in panchina il suo Bologna e sfodera il tridente leggero con Palacio al centro dell'attacco. Sulla sinistra ecco Krejci al posto dell'infortunato Dijks, mentre Svanberg vince il ballottaggio con Dzemaili in mediana. Sul fronte opposto, Inzaghi dispone invece la sua Lazio con la coppia offensiva Correa-Immobile nel 3-5-2, Luiz Felipe in difesa e Marusic come esterno sinistro.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.



Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce. Nerazzurri che alla prima al Gewiss Stadium schierano un 3-4-1-2 col solito trio offensivo. Sulle fasce Gosens vince il ballottaggio con Hateboer, mentre in difesa Djimsiti la spunta su Toloi. Liverani punta su La Mantia, preferito a Babacar in attacco assieme a Falco. Prima da titolare per Imbila a centrocampo.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Imbula, Petriccione; Mancosu; Falco, La Mantia.