Serie A, tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Queste le formazioni di Sampdoria-Roma. Claudio Ranieri vara il 4-4-2 con Quagliarella che avrà in Gabbiadini il compagno di reparto. A sorpresa dal primo minuto Andrea Bertolacci, acquistato nemmeno due settimane fa. Torna titolare Murillo. Fonseca (squalificato, in panchina Nuno Campos) lancia Kalinic dal primo minuto in attacco. Torna Florenzi, nel tridente alle spalle del croato on Zaniolo e Kluivert. Veretout arretra in mediana a far coppia con Cristante mentre il reparto difensivo è lo stesso già visto contro il Cagliari.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; E. Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic.

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Torino. I bianconeri schierano il tandem Lasagna-Okaka in attacco, Mazzarri sceglie Verdi dal primo minuto e lascia Zaza in panchina. Fuori anche De Silvestri, al suo posto Laxalt.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Baselli, Laxalt; Lukic, Verdi, Belotti.



Queste le formazioni di Cagliari-Spal. Rolando Maran spariglia le carte soprattutto a centrocampo: out Nandez e Ionita, con Nainggolan arretrato in mediana e Rog a completare il reparto che vede Cigarini regista. Di conseguenza, sarà Castro ad agire da trequartista nel Cagliari, alle spalle del tandem Simeone-Joao Pedro. Preferito Pisacane a Klavan per far coppia con Ceppitelli in difesa. Leonardo Semplici conferma Floccari come partner d’attacco di Petagna. Sulla fascia destra torna Sala al posto di Strefezza, per il resto la SPAL va in campo con lo stesso undici che aveva battuto il Parma prima della sosta.



CAGLIARI (4-3-1-2) : Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nainggolan, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari.