Serie A, tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Spal: i viola cercano il riscatto al Franchi contro gli emiliani provando a chiudere il girone d'andata con un successo che allontanerebbe la squadra di Iachini dalla zona rossa della classifica.

LE FORMAZIONI:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.

Spal (3-4-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Igor; Valoti; Petagna, Di Francesco.

Comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: Mazzarri si affida ancora a Verdi alle spalle di Belotti. In difesa c’è Djidji e non Bremer con Izzo e Nkolou. A centrocampo preferito Meité a Rincon. Mihajlovic sceglie il giovane Schouten a Dzemaili.

LE FORMAZIONI:

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Diramate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Brescia: Nei padroni di casa De Paoli e Colley non ci saranno per squalifica, così come Ramirez fermo però ai box per infortunio, mentre nei lombardi mancherà Cistana e il giovane Tonali

LE FORMAZIONI:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Regini, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.