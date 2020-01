Serie A, tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Diramate le formazioni ufficiali di Verona-Lecce: gli scaligeri ospitano i salentini in un match che potrebbe rilanciare le ambizioni delle due squadre. Nel Verona spazio a Di Carmine in avanti, il Lecce si affida a Mancosu a centrocampo, col tandemo offensivo Lapadula-Babacar:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine

Lecce (5-3-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Rispoli; Tachtsidis, Deiola, Mancosu; Lapadula, Babacar.

Comunicate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Sassuolo: I padroni di casa cercano il riscatto dopo il pesante 5-0 dell'Olimpico, contro la Lazio, di una settimana fa mentre gli ospiti provano a dare continuità alla vittoria contro il Torino. Nei doriani c'è dal primo minuto l'ex azzurro Lorenzo Tonelli, nel Sassuolo Traorè vince il ballotaggio con Djuricic

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Caputo.

Diramate le formazioni ufficiali di Parma-Udinese: entrambe sono reduci da una sconfitta, in palio ci sono 3 punti importanti per le ambizioni delle due squadre. D'Aversa continua a fare i conti con una grossa emergenza in attacco, viste le assenze di Inglese e Gervinho. Decisamente migliore la situazione in casa Udinese, con Gotti che dovrà fare a meno del solo Samir.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic;

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, De Paul, Mandragora, Sema; Lasagna, Okaka;