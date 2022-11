Serie A, tris del Monza. Lo Spezia ribalta il Verona

Terminano i match delle 15, validi per la 15ª giornata di Serie A.







MONZA-SALERNITANA - All'U-Power Stadium il Monza batte 3-0 la Salernitana. I padroni di casa la sbloccano al 25’ con Mota Carvalho che trova con un colpo di tacco l’inserimento per Carlos Augusto, abile da posizione ravvicinata a superare Sepe. Al 35’ arriva il raddoppio con Mota Carvalho: il portoghese approfitta di un errore di Daniliuc, che si fa scavalcare da un lancio di Carlos Augusto, per involarsi verso Sepe e segna il 2-0 con un tocco ravvicinato. Al 76' arriva il tris dei brianzoli grazie al rigore trasformato da Pessina, penalty concesso per fallo di Candreva per Mota, che viene anche espulso dopo il secondo giallo.

VERONA-SPEZIA - Al Bentegodi lo Spezia batte l'Hellas in rimonta 2-1. Verona in vantaggio al 30' grazie ad un delizioso tocco di Simone Verdi, che rompe l'equilibrio e porta avanti la squadra di casa. Una gara equilibrata, poco spettacolare e macchiata nel finale da un bruttissimo per il portiere dello Spezia Dragowski, uscito in lacrime per un terribile infortunio alla caviglia, che probabilmente gli costerà il Mondiale in Qatar. Nella ripresa lo Spezia ribalta il match grazie ad una doppietta di Nzola. Al 53' Ampadu avvia l'azione servendo Bastoni che con un movimento intelligente apre lo spazio per la conclusione piazzata col sinistro del centravanti. Al 69' prende l'ascensore Nzola e sul cross morbido Bourabia la gira di testa alle spalle di Montipò.