Serie A, tutte le probabili formazioni del 21° turno: allarme Caputo per il Sassuolo, dubbio Dzeko per la Roma

Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito tutte le probabili formazioni del 21° turno di Serie A, raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

FIORENTINA-INTER - Venerdì, ore 20.45, stadio Artemio Franchi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamè.

Allenatore: Prandelli.

Ultime da Firenze: Ribery è uscito malconcio dall'ultimo allenamento, ed è in forte dubbio. Spazio a Kouamè.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Allenatore: Conte.

Ultime da Milano: Sanchez in vantaggio su Lautaro, che dovrebbe essere risparmiato per la Coppa Italia.

ATALANTA-TORINO - Sabato, ore 15.00, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; De Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

Ultime da Bergamo: emergenza sulle corsie, Hateboer è ancora fuori e si adatta De Roon.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Allenatore: Nicola.

Ultime da Torino: Mandragora è pronto e Nicola è pronto a buttarlo subito nella mischia.

SASSUOLO-SPEZIA - Sabato, ore 20.45, Mapei Stadium

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Defrel.

Allenatore: De Zerbi.

Ultime da Sassuolo: Defrel ha superato Caputo, dovrebbe essere lui il titolare davanti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoumé, Maggiore; Farias, Galabinov, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

JUVENTUS-ROMA - Sabato, ore 20.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

Ultime da Torino: senza Bentancur, squalificato, spazio in mediana alla coppia Arthur-Rabiot.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Ultime da Roma: dubbio Dzeko-Mayoral, può rientrare il bosniaco.

GENOA-NAPOLI - Sabato, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris DAZN

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca.

Allenatore: Ballardini.

Ultime da Genova: Scamacca in vantaggio su Pandev, visto il problema muscolare che ha fermato Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Petagna, Lozano.

Allenatore: Gattuso.

Ultime da Napoli: Fabian Ruiz è tornato negativo al Covid-19: verrà, a meno di sorprese, convocato per la sfida.

BENEVENTO-SAMPDORIA - Domenica, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito DAZN

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Caprari, Viola; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Ultime da Benevento: Viola in vantaggio su Insigne come trequartista.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal; Ramirez; Quagliarella, Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.

MILAN-CROTONE - Domenica, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy.

Allenatore: Stroppa.

UDINESE-HELLAS VERONA - Domenica, ore 15.00, Dacia Arena DAZN

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

Allenatore: Gotti.

Le ultime da Udine: Llorente pronto a guidare l'attacco, con lui ci sarà Deulofeu.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Juric.

PARMA-BOLOGNA - Domenica, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

Ultime da Parma: Iacoponi out, Bani e Alves si contendono una maglia al fianco di Osorio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Mihajlovic.

Ultime da Bologna: Orsolini in forte dubbio per un problema muscolare, pronto Skov Olsen.

LAZIO-CAGLIARI - Domenica, ore 20.45, stadio Olimpico

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Ultime da Roma: Radu non è al massimo, ma la sua presenza al momento non è in dubbio.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Nainggolan, Marin; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

Allenatore: Di Francesco.

Ultime da Cagliari: Ceppitelli e Sottil a rischio panchina, per entrambi problemi fisici.