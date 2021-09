Serie A, tutte le probabili formazioni in tempo reale dagli inviati di Tmw

Dopo la prima settimana dedicata alle coppe europee, le squadre di Serie A tornano a pensare al campionato e si tuffano in 10 giorni di tour de force, nei quali verranno chiamate a scendere in campo per tre volte: dopo l'impegno di questo weekend, turno infrasettimanale e nuovamente in campo il prossimo weekend. Di seguito tutte le ultime dai campi di Serie A, raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb

SASSUOLO-TORINO 0-1

(83' Pjaca)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (20' st Traore); Lopez, Frattesi (30' st Harroui); Berardi, Duricic (42' st Defrel), Boga (20' st Kyriakopoulos); Raspadori (20' st Scamacca). Allenatore: Alessio Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (32' st Vojvoda), Lukic, Pobega (32' st Mandragora), Aina (7' st Ansaldi); Praet (19' st Linetty), Brekalo (32' st Pjaca); Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

GENOA FIORENTINA - Sabato 18 settembre, ore 15.00, stadio Ferraris

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Pandev, Destro.

Allenatore: Ballardini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Allenatore: Italiano.

INTER-BOLOGNA - Sabato 18 settembre, ore 18.00, stadio Meazza

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Allenatore: Mihajlovic.

SALERNITANA-ATALANTA - Sabato 18 settembre, ore 20.45, stadio Arechi

SALERNITANA (3-5-2): Belec, Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, M. Coulibaly, Ranieri; Ribery, Bonazzoli.

Allenatore: Castori.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

EMPOLI-SAMPDORIA - Domenica 19 settembre, ore 12.30, stadio Castellani

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

Allenatore: Andreazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva (Ekdal), Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

Allenatore: D'Aversa.

VENEZIA-SPEZIA - Domenica 19 settembre, ore 15.00, stadio Penzo

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Heymans; Henry, Johnsen.

Allenatore: Zanetti.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi.

Allenatore: Thiago Motta.

HELLAS VERONA-ROMA - Domenica 19 settembre, ore 18.00, stadio Bentegodi

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

Allenatore: Tudor.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

LAZIO-CAGLIARI - Domenica 19 settembre, ore 18.00, stadio Olimpico

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic (Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni (Felipe Anderson).

Allenatore: Sarri.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nández, Deiola, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

Allenatore: Mazzarri.

JUVENTUS-MILAN - Domenica 19 settembre, ore 20.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Allenatore: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Allenatore: Pioli.

UDINESE-NAPOLI - Lunedi 20 settembre, ore 20.45, Dacia Arena

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Pussetto.

Allenatore: Gotti.

NAPOLI (4-2-3-1): (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Spalletti.