Serie A, tutti gli infortunati e squalificati: chi salterà la 6a giornata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiusa la quinta giornata di campionato, si torna subito in campo. Ecco la situazione degli assenti nelle gare del turno infrasettimanale, per squadra.

Tutti gli assenti della Serie A - Tempi di recupero approssimativi

Atalanta

Infortunati: Scamacca (metà ottobre), Touré (rientro fine dicembre).

Squalificati: nessuno.

Bologna

Infortunati: Lucumì (salta il Monza, in dubbio per l'Empoli), Posch (fine ottobre), Soumaoro (inizio 2024).

Squalificati: nessuno.

Cagliari

Infortunati: Lapadula (fine ottobre/inizio novembre), Rog (primavera 2024).

Squalificati: nessuno.

Empoli

Infortunati: Ismajli (salta la Salernitana), Maldini (salta la Salernitana), Caprile (metà ottobre).

Squalificati: nessuno.

Fiorentina

Infortunati: Mina (novembre), Castrovilli (da definire, 2024), Dodò (primavera 2024).

Squalificati: nessuno.

Frosinone

Infortunati: Lirola (salta la Fiorentina, in dubbio per la Roma), Harroui (fine novembre/inizio dicembre), Gelli (metà ottobre).

Squalificati: nessuno.

Genoa

Infortunati: Vogliacco (in dubbio per la Roma).

Squalificati: Martin (una giornata).

Hellas Verona

Infortunati: Braaf (in dubbio per l'Atalanta), Tchatchoua (in dubbio per l'Atalanta), Doig (fine ottobre) Henry (fine settembre/inizio ottobre).

Squalificati: nessuno.

Inter

Infortunati: Cuadrado (salta il Sassuolo, in dubbio per la Salernitana), Sensi (salta il Sassuolo, in dubbio per la Salernitana), Arnautovic (metà/fine novembre).

Squalificati: nessuno.

Juventus

Infortunati: Alex Sandro (fine ottobre), De Sciglio (fine dicembre/inizio 2024), Kean (salta il Lecce, in dubbio per l'Atalanta).

Squalificati: nessuno.

Altro: Pogba (sospeso per doping).

Lazio

Infortunati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Lecce

Infortunati: Dermaku (salta la Juve, in dubbio per il Napoli); Banda (metà ottobre).

Squalificati: nessuno.

Milan

Infortunati: Kalulu (inizio ottobre), Krunic (metà ottobre), Bennacer (dicembre).

Squalificati: nessuno.

Monza

Infortunati: Caprari (stagione finita), Bettella (salta il Bologna, in dubbio per il Sassuolo).

Squalificati: nessuno.

Napoli

Infortunati: Gollini (in dubbio per l'Udinese), Rrahmani (metà ottobre), Juan Jesus (metà ottobre).

Squalificati: nessuno.

Roma

Infortunati: Kumbulla (dicembre), Abraham (febbraio/marzo 2024), Sanches (metà ottobre).

Squalificati: nessuno.

Salernitana

Infortunati: Coulibaly (metà ottobre), Ikwuemesi (salta Empoli e Inter).

Squalificati: nessuno.

Sassuolo

Infortunati: Alvarez (fine novembre).

Squalificati: nessuno.

Torino

Infortunati: Popa (fine ottobre), Djidji (inizio novembre), Zima (salta la Lazio, in dubbio per il Verona).

Squalificati: nessuno.

Udinese

Infortunati: Kabasele (in dubbio per il Genoa), Padelli (salta il Napoli, in dubbio per il Genoa), Deulofeu (inizio novembre), Ehizibue (metà novembre), Vivaldo (fine ottobre), Davis (novembre), Masina (novembre) Brenner (gennaio 2024), Ebosse (da definire, 2024).

Squalificati: nessuno.