Serie A, verrà confermato l'inizio il 19 settembre? Alle 12 il Consiglio Federale decisivo

E' il giorno del Consiglio Federale: si decidono le date per la prossima stagione - Giornata importante per il calcio italiano: quest'oggi alle ore 12.00 a Roma inizierà il Consiglio Federale e il principale tema di discussione saranno le date in vista della stagione 2020/21: per la Serie A, ma anche per le categorie inferiori. Al momento la data cerchiata in rosso è il 19 settembre: non tutti però sono d'accordo e servirà la ratifica del Consiglio Federale