Serie A, vince di misura il Monza: esordio per Zerbin. Finisce pari tra Verona e Frosinone

Sono terminati i match delle 15, valevoli per la 22ª giornata di Serie A.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i match delle 15, valevoli per la 22ª giornata di Serie A.

MONZA-SASSUOLO - Il Monza batte di misura il Sassuolo 1-0. Al 31' torna al gol dopo nove partite di astinenza Andrea Colpani, che ha battuto Consigli con un sinistro in diagonale da dentro l'area di rigore. Azione personale sulla sinistra di Mota Carvalho, che attira a sé due difensori prima di servire il centrocampista, che determina il risultato finale. Esordio con la maglia del Monza per Alessio Zerbin, entrato al 77' al posto dell'autore del gol.

VERONA-FROSINONE - Finisce 1-1 al Bentegodi la sfida salvezza. Verona in vantaggio grazie ala rete di Suslov su calcio di rigore al secondo minuto di recupero. Interrotta la maledizione dei tiri dal dischetto per gli scaligeri, dopo che al 37' Duda aveva fallito il primo penalty assegnato alla formazione di Marco Baroni, arrivando al quarto errore dagli undici metri in stagione. Bravo Turati nell'occasione a parare il tiro del centrocampista, con Suslov freddo. Tutto un altro Frosinone però a inizio ripresa, con i ciociari che danno subito l'impressione di voler pareggiare. Al 59' ecco il gol di Kaio Jorge: calcio d'angolo dalla destra di Soule, prolungato sul secondo palo da Barrenechea e tocco vincente dell'attaccante brasiliano di testa, con Montipò che può nulla.