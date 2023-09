Serie A, vincono Atalanta e Fiorentina: crisi nera per Cagliari e Udinese

Sono terminati i match delle 15 validi per la quinta giornata di Serie A.





ATALANTA-CAGLIARI - Secondo successo casalingo in due gare per l'Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini ha superato 2-0 il Cagliari al Gewiss Stadium grazie alle reti realizzate da Lookman e Pasalic. Ancora a secco di vittorie la squadra di Claudio Ranieri che fatica a trovare la via del gol. Al 22’ Lookman scappa sulla corsia di sinistra e mette al centro dell’area un pallone che De Ketelaere può solo spingere in porta ma il gioco è fermo per un’evidente posizione irregolare di partenza del numero 11 nerazzurro. Alla mezz’ora della ripresa il lampo che porta al raddoppio la formazione bergamasca: dialogo fra Pasalic e Muriel e lancio del colombiano per il croato che calcia in diagonale con il pallone che dà un bacino al palo ed entra in rete.

UDINESE-FIORENTINA - Alla Dacia Arena la Fiorentina batte 2-0 l'Udinese. Apre le marcature viola il gol segnato alla mezz'ora da Martinez Quarta, negli insoliti panni dell’attaccante di inserimento e su lancio da sogno di Bonaventura. . Raddoppia sul gong la Fiorentina: gran conclusione di Bonaventura che raccoglie una palla in uscita dall'area di rigore e, con un destro a giro di prima intenzione, lascia di sasso Silvestri e fa calare il sipario sul match.