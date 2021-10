Serie A, vincono Fiorentina ed Empoli. Pari tra Genoa e Venezia: i finali

Sono terminati i match delle 15, validi per l'undicesima giornata di Serie A.

FIORENTINA-SPEZIA - Al Franchi la Fiorentina vince 3-0. Viola nettamente superiori ai liguri, decide una tripletta di Vlahovic. Il primo gol arriva al 44' su rigore dopo un tocco con il braccio di Gyasi, rilevato dal VAR. Al 62' e Al 74' le altri due reti del bomber della Fiorentina che porta a casa il pallone ma anche un giallo dopo l'esultanza per la rete del tris.

GENOA-VENEZIA - A Marassi termina 0-0 tra Genoa e Venezia a Marassi. Gara che non ha regalato enormi emozioni, eccezion fatta per qualche situazione come quella di Caldara ad inizio ripresa.

SASSUOLO-EMPOLI - A Reggio Emilia all'ultimo respiro l'Empoli conquista la vittoria grazie alla caparbietà del reparto offensivo, 1-2 il finale. Il Sassuolo gioca bene ma vede sfumare il risultato per qualche amnesia di troppo nel finale. Padroni di casa in vantaggio al 44' grazie all'autogol di Tonelli. I toscani ribaltano il match prima col rigore trasformato da Pinamonti all'84' e poi la rete di Żurkowski al 91'.