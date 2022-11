Serie A, vincono Monza e Fiorentina: i finali dei match delle 15

Sono terminati i match delle 15, validi per la 13ª giornata di Serie A.







MONZA-VERONA - Il Monza batte 2-0 l'Hellas Verona. Al 27' il Verona resta in dieci: Magnani viene mandato negli spogliatoi dopo il check del Var che rileva una chiara occasione da gol negata a Mota Carvalho. Il Monza spinge e alla fine trova il gol al 68' con Carlos Augusto, che sfrutta il passaggio di Ciurria calciando di prima intenzione da dentro l'area di rigore. Al 90' Colpani raddoppia per il Monza: il centrocampista dei brianzoli sull'assist di Petagna metta la palla in buca d'angolo.

SAMPDORIA-FIORENTINA - A Marassi la Fiorentina supera 2-0 la Samp. Sblocca il match per la Fiorentina Bonaventura, bravo a sfruttare l'assist vincente di Dodò dopo soli quattro minuti. Al 58' il raddoppio viola con Milenkovic su calcio d'angolo. Pennellata da fermo di Mandragora per il centrale serbo che fra quattro avversari salta e piazza il pallone sul secondo palo.