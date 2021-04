Serie A, vincono Udinese e Samp: i finali dei match delle 15

Terminano gli anticipi delle 15 della 31ª giornata di Serie A.

CROTONE-UDINESE - All'Ezio Scida gli ospiti vincono 2-1. Friuliani a segno con Rodrigo De Paul al 41': Nestorovski va via in velocità in contropiede arrivando alla conclusione in porta, conclusione respinta da Cordaz ma è lo stesso attaccante macedone raccoglie la respinta prolungando al centro per l'argentino che non sbaglia. Nella ripresa il Crotone pareggia col solito Simy, il nigeriano trasforma un calcio di rigore decretato per un fallo di mano di Molina. Dura poco il pari, dopo 6' infatti l'Udinese si riporta in vantaggio ancora con De Paul: percussione sulla sinistra di Pereyra che mette al centro dove il centrocampista aggancia piazza il 2-1 con un rasoterra.

SAMPDORIA-VERONA - A Marassi i doriani battono 3-1 gli uomini di Juric. Primo tempo vivace e giocato su alti ritmi, con gli scaligeri che sono in vantaggio al 45'. Il Verona la sblocca in avvio con una gran punizione di Lazovic: destro a giro che supera la barriera e si insacca. Nella ripresa cambia la musica e la squadra di Ranieri ribalta il match. Dopo 2' arriva il pareggio di Jankto: Keita dalla destra per il ceco che calcia potente e preciso sotto la traversa per la rete che dell'1-1. Al 73' Samp avanti con Gabbiadini, che dal dischetto spiazza Silvestri. Rigore assegnato per un fallo di Tamèze su Keita. All'82' arriva il tris doriano: erroraccio di Silvestri che sbaglia il tempo dell'uscita sul cross di Silva facendosi anticipare di testa da Thorsby.