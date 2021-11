Serie A, vittorie in rimonta per Samp ed Empoli: Fiorentina beffata in 2'

Sono terminati gli anticipi della 14ª giornata di Serie A.

EMPOLI-FIORENTINA - Al Castellani l'Empoli in rimonta batte 2-1 la Fiorentina nel derby toscano. Dopo una traversa colpita nel primo tempo, Vlahovic sblocca il match al 57' su assist di Callejon. I viola sembrano portare a casa la sfida, ma l'Empoli nel giro di 2' riesce a ribaltare il risultato con Bandinelli all'87' e con Pinamonti all'89'.

SAMPDORIA-HELLAS VERONA - A Marassi vince la Sampdoria dopo il vantaggio iniziale del Verona. Scaligeri in vantaggio grazie alla rete di Tameze al 36': su una corta respinta dalla difesa doriana, la conclusione da fuori del franco-camerunense trafigge Audero con l'aiuto di una deviazione di Yoshida. Nel ripresa cambia il registo del match e la Samp ribalta il Verona. Pareggio al 51' di Candreva con un diagonale vincente. Poi lo stesso esterno serve Ekdal per il 2-1 doriano al 77'. Chiude il match la terza rete dei padroni di casa in ripartenza, firmata da Murru al 90'