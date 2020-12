Serie C, nuovo cluster Covid dopo il caso Casertana: rinviato match del Carpi

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La gara Carpi-Feralpisalò, valida per il campionato di serie C ed in programma il 23 dicembre è stata rinviata a data da destinarsi per la presenza di un cluster di coronavirus all'interno del gruppo squadra del Carpi. Lo ha reso noto la Lega Pro. Il club emiliano ha segnalato, infatti, la presenza di un cluster di Covid-19 all'interno del "Gruppo squadra", con un totale di 19 casi confermati, di cui 10 segnalati in data 18/12/2020 e ulteriori 9 in data 19/12/2020 (ANSA).