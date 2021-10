Setti rivela: "Comprai l'Hellas Verona per Jorginho, è da Pallone d'Oro"

Ospite di Telearena, il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti ha rilasciato una lunga intervista in cui ha affrontato diversi argomenti. "Comprai il Verona per Jorginho - rivela l'imprenditore, attivo nel settore tessile, come riporta veronasera.it - vidi otto partite dell'Hellas e mi dissi che se avessi comprato la società lui mi avrebbe fatto fare il salto di qualità. È da Pallone d’Oro".