Shock Salernitana, Colantuono già sotto 0-3 con l'Empoli dopo 12'

Incredibile all'Arechi, l'Empoli è avanti 3-0 sulla Salernitana dopo appena 13 minuti! Inizio shock per Colantuono alla prima sulla panchina dei granata dopo il suo ritorno. Un minuto e trenta secondi, tanto ci è voluto all'Empoli per trovare il vantaggio con Pinamonti. Il raddoppio poco dopo con Cutrone che taglia la difesa e calcia a incrociare e batte Belec. Al 13’ la terza rete dell’Empoli: Henderson riceve palla in area e mette in mezzo un pallone, deviato nella propria porta da Strandberg.