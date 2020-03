Show a Cagliari: finisce 4-3 per la Roma che vince col brivido

Partita ricca di emozioni quella andata in scena a Cagliari tra la squadra di Maran e la Roma. Finisce 4-3 per i giallorossi una gara divertente e aperta fino all'ultimo minuto. Vantaggio dei padroni di casa con Joao Pedro, doppio Kalinic per la rimonta. Nella ripresa tris di Kluivert, la riapre Gaston Pereiro, poi poker di Kolarov (forse la tocca Mkhitaryan​ su punizione, valutazioni in corso)​​​​​​ e nel finale ancora Joao Pedro ribadisce in rete dopo aver fallito un rigore.