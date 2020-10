Show al Vigorito: pokerissimo Inter contro un fragile Benevento, finisce 5-2

Show al Vigorito tra Inter e Benevento. Finisce 5-2 per la formazione nerazzurra il recupero della prima di campionato. Tutto troppo facile per la squadra di Conte che va all'intervallo sul 4-1 e nella ripresa gestisce. Gol di Lukaku, doppietta, Gagliardini, Hakimi e Lautaro nel secondo tempo. Per i padroni di casa allenati da Inzaghi vana la doppietta di Caprari. Da segnalare una traversa di Eriksen e un gol clamoroso fallito da Lapadula e uno da Perisic. Non è mancato il divertimento.