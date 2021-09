Show con Sarri, ma subito critiche con l'Italia: le pagelle di Immobile

Ciro Immobile non riesce a scrollarsi di dosso il peso della maglia della Nazionale e anche nel pari contro la Bulgaria non brilla se non per l'assist che fornisce a Chiesa per il gol del momentaneo vantaggio. Per la Gazzetta, dopo il passaggio per lo juventino, "tornano i vecchi fantasmi, i movimenti pesanti e le occasioni che nella Lazio sarebbero gol e qui no". Per il Corriere dello Sport si batte e si sbatte trovandosi nel "solito imbuto e con le spalle alla porta". Per Tuttosport "fa difetto l'istinto del gol che mostra in campionato", mentre per TMW, con l'unica sufficienza conquistata tra le pagelle, "è bravo a chiudere il triangolo con Chiesa e si muove bene tra i due centrali anche se non riesce a infilarli". Di seguito il dettaglio dei voti dei quotidiani:

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

La Stampa: 5,5