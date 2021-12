Show Inter, ma dov'è la Roma? 3-0 all'Olimpico e nerazzurri secondi

Vero e proprio show dell'Inter contro la Roma. La formazione allenata da Inzaghi ha vinto 3-0 grazie ai gol di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Non si è mai vista la formazione allenata da Mourinho, tutto facile per i nerazzurri che hanno dominato divertendosi. Con questo successo l'Inter sale a quota 37 punti portandosi al secondo posto in classifica in attesa del Napoli.