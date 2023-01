Si ferma il Milan a Lecce! Va sotto 2-0, rischia il tris e poi trova un punto

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Finisce in parità la sfida del "Via del Mare". Il Milan rimonta due gol ad un ottimo Lecce e perde contatto, -9, dalla vetta della classifica rappresentata dal Napoli. Vantaggio salentino con un autogol di Theo Hernandez e la rete di Baschirotto nel primo tempo ma nella ripresa i rossoneri tornano in partita con Leao e ristabiliscono l'equilibrio per il definitivo 2-2 con Calabria.