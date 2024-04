Si sblocca Thuram: Inter avanti 1-0 sul Cagliari all'intervallo

Troppa Inter per un Cagliari che si copre senza riuscire a chiudere tutti gli spazi e si affida a qualche sortita estemporanea.

Troppa Inter per un Cagliari che si copre senza riuscire a chiudere tutti gli spazi e si affida a qualche sortita estemporanea. Sotto gli occhi di un Meazza in trepidante per lo scudetto, e pure del presidente della FIFA Gianni Infantino, la capolista se ne va sotto le doccia avanti di un gol all'intervallo. È la rete di Marcus Thuram, che rompe il suo digiuno, a decidere l'1-0 sul quale si chiude la prima frazione di gioco. Finisse così, ai nerazzurri basterebbe pareggiare con il Milan nel derby del prossimo 22 aprile per vincere lo scudetto con cinque giornate d'anticipo.