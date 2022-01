Si torna subito al 50%? L'Inter ha già messo in vendita metà dei biglietti per il derby

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - San Siro conta di poter essere riempito al 50% della sua capienza per il derby tra Inter e Milan in programma il prossimo 5 febbraio. Il club nerazzurro ha infatti messo in vendita, da oggi, i biglietti per la stracittadina milanese: "San Siro si tingerà di nerazzurro e sarà un'atmosfera comunque speciale nonostante il 50% di capienza dello stadio Giuseppe Meazza", si legge in una nota pubblicata sul sito. Si tornerà, così, alla capienza del 50% prevista per legge per gli impianti sportivi dopo l'autolimitazione della Lega Serie A, che aveva deliberato all'unanimità in assemblea lo scorso 8 gennaio di ridurre il tetto a 5mila spettatori negli stadi per le due giornate del 16 e 23 gennaio. (ANSA).