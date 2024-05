Siparietto tra Tudor e un giornalista: "Non mi fai mai una domanda positiva"

Igor Tudor, allenatore della Lazio, è stato protagonista di un simpatico siparietto con un giornalista nella conferenza stampa prima del match con l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Igor Tudor, allenatore della Lazio, è stato protagonista di un simpatico siparietto con un giornalista nella conferenza stampa precedente al match con l'Inter. Infatti alla domanda: "Alla luce della classifica che vede la Lazio a un punto dalla Roma, quanto pesa il derby perso?", il tecnico biancoceleste sorridendo ha risposto: "Lei è un grande oh. Posso dire una cosa? Abbiamo fatto 15-20 conferenze, lei non ha mai fatto una domanda positiva. Mai. È un grande, è un grande. Io la ammiro per questo, è un grande. Bella, bella questa cosa".