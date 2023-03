Sirigu ha convinto la Fiorentina? Può essere confermato titolare

I dubbi verranno sciolti nelle prossime ore ma sarebbero alte le quotazioni dell’ex Napoli

La sfida contro il Sivasspor si avvicina. Domani sera in terra turca la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Per l’occasione, riporta l’edizione odierna de La Nazione, Salvatore Sirigu si candida per una maglia da titolare nonostante Terracciano sia recuperato dopo l’attacco influenzale che lo ha costretto a saltare la gara di Cremona. I dubbi verranno sciolti nelle prossime ore ma sarebbero alte le quotazioni dell’ex Napoli.