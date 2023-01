Skriniar mette in stand-by l'Inter: ancora nessuna risposta sul rinnovo

Una situazione intricata, per nulla semplice da gestire. Proprio per questo motivo l'Inter non vuole mettere pressione a Milan Skriniar sul rinnovo.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Una situazione intricata, per nulla semplice da gestire. Proprio per questo motivo l'Inter non vuole mettere pressione a Milan Skriniar sul rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2023: al momento la situazione è in stallo e non ci sono particolari novità, anche se l'ultimo incontro con l'entourage è stato positivo. Attualmente non sono state fissate deadline, l'obiettivo è quello di trovare la quadra ed evitare una cessione dolorosa: la dirigenza ribadisce l'impegno e lo sforzo economico - l'offerta e alla pari coi big dello spogliatoio, Brozovic e il neo campione del Mondo Lautaro Martinez -, la palla passa dunque al giocatore.