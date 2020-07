Sky - Clamoroso Fiorentina, scelto De Rossi come tecnico per la prossima stagione

Clamorosa indiscrezione da parte della redazione di Sky Sport. La Fiorentina, come allenatore per la prossima stagione, avrebbe scelto Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma. De Rossi non ha mai fatto l'allenatore, farà 37 anni a fine luglio e ha smesso di giocare da pochissimo. Serviranno delle deroghe per permettere all'ex giocatore della Roma di poter fare il tecnico.